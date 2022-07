Foot - Mercato - PSG

Neymar a pris une grande décision pour son transfert

19 juillet

Alors que son contrat court désormais jusqu’en 2027, Neymar serait toujours menacé par un transfert cet été. Le PSG ne serait clairement pas contre se débarrasser de lui et scruterait le marché pour lui trouver un nouveau club. Dans cette optique, la direction parisienne aurait proposé les services du Brésilien à Manchester City. Mais le PSG pourrait se heurter à plusieurs problèmes pour le départ de Neymar.

Auteur d’un parcours mitigé au PSG depuis son arrivée en 2017, Neymar pourrait bien faire ses valises cet été. Tantôt adulé, tantôt critiqué par les fans, le Brésilien est annoncé sur le départ ces derniers temps. La star de 30 ans ne serait plus vraiment en odeur de sainteté dans la capitale malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2027 désormais. La direction parisienne ne serait pas contre s’en débarrasser, bien au contraire. Le PSG ferait tout son possible pour se séparer de lui cet été et serait d’ailleurs en train de scruter le marché des transferts pour dénicher un nouveau club à Neymar. Le pensionnaire de la Ligue 1 aurait ainsi sondé un cador de Premier League pour essayer de l’y envoyer.

Paris s’est fait recaler par Manchester City pour Neymar

D’après les informations rapportées par Le Parisien , le PSG aurait proposé les services de Neymar à Manchester City. Les Citizens auraient été approchés dans le but d’un échange entre le Brésilien et un autre joueur, possiblement Bernardo Silva. Toutefois, le PSG se serait heurté au refus du pensionnaire de Premier League. Pep Guardiola serait plutôt défavorable à l’arrivée de Neymar, qui pourrait déséquilibrer la construction de son effectif.

Neymar n’a pas l’intention de bouger...

De plus, le PSG ferait face à d’autres problèmes pour se séparer de Neymar. Tout d’abord, le Brésilien voudrait rester dans la capitale cet été. La star de 30 ans serait déterminée à faire une grande saison comme son entourage l’a déjà révélé à plusieurs reprises. Ensuite, son contrat constituerait un autre souci pour le PSG.

... et son contrat pourrait bloquer son transfert

En effet, peu de prétendants semblent chauds pour l’arrivée d’un joueur dont le salaire atteint la barre des 30M€ nets par saison. À cela, il faut ajouter le fait que son engagement a été prolongé automatiquement jusqu’en juin 2027 le 1er juillet dernier. Le club qui voudrait s’attacher les services de Neymar devra donc sortir les grands moyens cet été. À cause de cela, le PSG pourrait rencontrer de grandes difficultés dans ce dossier. Neymar pourrait bien donner du fil à retordre à la direction parisienne lors de ce mercato estival. Affaire à suivre...