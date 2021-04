Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a failli tout faire capoter avec Kylian Mbappé…

Publié le 23 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé ont été recrutés le même été par le PSG, le transfert record de l’attaquant brésilien a bien failli bloquer celui de l’international français par la suite.

Lors du mercato estival 2017, le PSG avait sorti les grands moyens pour rebâtir son attaque en déboursant pas moins de 222M€ pour recruter Neymar, et quelques semaines plus tard, c’est Kylian Mbappé qui signait en provenance de l’AS Monaco. Un transfert sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 180M€, ce qui a donc permis à Antero Henrique, directeur sportif du PSG à l’époque, de pouvoir obtenir Neymar et Mbappé le même été. Sinon, le club de la capitale ne pouvait pas boucler ces deux opérations comme l’a indiqué Luis Ferrer dans un entretien accordé à Goal.

« Avec le transfert de Neymar, nous ne pouvions pas faire Mbappé »