Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a bien joué un rôle crucial pour Messi !

Publié le 12 août 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur son choix de rejoindre le PSG, Lionel Messi confirme que la présence dans l'effectif de plusieurs joueurs qu'il connaît bien a pesé dans la balance.

C'est donc officiel, Lionel Messi est un joueur du PSG. Après avoir quitté le FC Barcelone, l'Argentin a décidé de rejoindre le club de la capitale où il retrouvera Leandro Paredes, Angel Di Maria et surtout Neymar. Et La Pulga confirme lors de sa présentation officielle que cela a largement pesé dans la balance au moment de trancher pour son avenir.

«Ça a joué dans ma décision, oui»