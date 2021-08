Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une terrible nouvelle dans ce dossier brûlant !

Publié le 12 août 2021 à 3h15 par A.M.

Bien décidé à poursuivre son recrutement, l'OM peine toutefois à boucler l'arrivée de Pol Lirola.

Cet été, l'OM a déjà recruté Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres. Mais Pablo Longoria continue de faire le forcing pour renforcer le couloir droit de l'OM. Dans cette optique, les discussions sont compliquées avec Valence pour Daniel Wass. Même constat pour le transfert définitif de Pol Lirola comme l'explique Niccolo Ceccarini, directeur de TMW Radio .

C'est toujours compliqué pour Lirola