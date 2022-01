Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma… Le souci est réglé pour Leonardo !

Publié le 5 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma font l’objet d’une concurrence acharnée cette saison au PSG, le gardien italien se montre très serein sur cette situation et assure que cette cohabitation se passe tranquillement. De quoi exclure les envies de départ d’un de ces deux éléments…

En débarquant libre au PSG l’été dernier après être arrivé en fin de contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma savait qu’il serait mis en concurrence avec Keylor Navas. Pourtant, ces dernières semaines, les spéculations se sont multipliées au sujet des deux gardiens parisiens, certaines informations annonçant que Donnarumma pourrait être prêté en Italie, et d’autres que Keylor Navas vivrait particulièrement mal cette cohabitation et pourrait envisager de claquer la porte. Mais le PSG peut finalement être tranquille…

« On essaye d’inventer des histoires »