Al-Khelaïfi a un plan bien ficelé pour le transfert de Skriniar

Publié le 1 septembre 2022 à 14h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 1 septembre 2022 à 14h37

En quête d’un nouveau défenseur central depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG continuerait de pousser pour Milan Skriniar à quelques heures de la fin du mercato. Le club de la capitale préparerait même une nouvelle offre. Toutefois, l’Inter ne semble pas vouloir bouger de ses positions malgré les menaces de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG aurait d’ailleurs un plan bien ficelé en cas de nouveau refus des Nerazzurri.

Le mercato ferme ses portes dans quelques heures, et le PSG ne tient toujours pas son nouveau défenseur central tant désiré. Luis Campos travaille sur ce dossier depuis de nombreuses semaines et a fourni beaucoup d’efforts sur le transfert de Milan Skriniar. Sauf que jusqu’à présent, l’Inter n’a pas vraiment bougé de ses positions. Malgré les multiples offres du PSG, les Nerazzurri n’ont pas l’air de vouloir faire un pas vers le club de la capitale pour l’international slovaque, en fin de contrat en juin 2023. Alors que le dossier patine et n’avance plus vraiment, Christophe Galtier y croit encore.

Galtier espère encore pour Milan Skriniar

Après la victoire du PSG face à Toulouse ce mercredi soir (0-3), l’entraîneur parisien a confié qu’il attendait encore l’arrivée d’un défenseur central. Interrogé sur la possible venue de Milan Skriniar, Christophe Galtier s’est montré plutôt optimiste. « Milan Skriniar? C’est possible car le mercato est encore ouvert, mais je ne sais pas. Vous êtes certainement mieux informés que moi (rires) » a-t-il expliqué. De son côté, Luis Campos ne lâcherait pas l’affaire.

Nasser Al-Khelaïfi menace l’Inter pour Skriniar...

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , le PSG aurait transmis une nouvelle offre pour Milan Skriniar. Sauf que le média italien explique que cette prochaine proposition n'aurait pas vraiment fait bouger l’Inter de ses positions. Les Nerazzurri l'auraient refusé, comme ils ont fait avec les offres précédentes. Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi aurait prévenu les dirigeants de l’Inter que si Milan Skriniar ne débarquait pas à Paris sous la forme d’un transfert cet été, il rejoindra les rangs de Christophe Galtier gratuitement en 2023 d’après L’Equipe . Et le président du PSG pourrait bien mettre sa menace à exécution prochainement.

... et va mettre son plan à exécution