Mercato - PSG : Mourinho veut doubler Leonardo pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 6 juin 2021 à 0h15 par La rédaction

Cet été, Gianluigi Donnarumma quittera l'AC Milan, sauf énorme retournement de situation. Le PSG suivrait attentivement le portier italien, mais José Mourinho souhaiterait également l'attirer à la Roma.

En fin de contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma apparaît comme l'un des gros coups du prochain mercato estival. Leonardo surveille attentivement le portier italien depuis de longs mois, et son arrivée au PSG est plus que jamais d'actualité. Même si Keylor Navas a convaincu tout le monde, le PSG pense déjà à la succession de l’ancien portier du Real Madrid, âgé de 34 ans. Mais la concurrence est forte dans ce dossier.

José Mourinho a tenté le coup