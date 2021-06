Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une alternative à Hakimi s'envole pour Leonardo...

Publié le 5 juin 2021 à 22h10 par Th.B.

Alors que Kieran Trippier semblerait être une alternative à Achraf Hakimi aux yeux du PSG, le latéral de l’Atletico de Madrid serait promis à Manchester United avec qui les discussions iraient bon train.

Afin de combler le vide que laissera Alessandro Florenzi qui devrait revenir à la Roma à la fin de son prêt cet été, le PSG travaillerait sur le dossier Achraf Hakimi et espérerait le boucler après avoir trouvé un accord avec le latéral droit de l’Inter. Il ne manquerait plus que les deux clubs en fassent autant au niveau de l’indemnité de transfert, la direction nerazzurri réclamant un montant de 80M€ lorsque le PSG ne serait prêt à ne formuler que 60M€ en l’état. Hakimi ne serait pas l’unique piste de Leonardo à ce poste. À en croire la presse anglaise, le profil de Kieran Trippier plairait au directeur sportif du PSG. Néanmoins, ce dossier serait voué à l’échec.

C’est râpé pour Kieran Trippier