Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : José Mourinho en position de force pour Thomas Meunier ?

Publié le 14 avril 2020 à 18h15 par A.D.

En fin de contrat avec le PSG en juin, Thomas Meunier se rapprocherait dangereusement de Tottenham, où José Mourinho l'attendrait les bras ouverts.

José Mourinho serait en ballottage favorable pour Thomas Meunier. En fin de contrat au mois de juin, l'international belge serait de plus en plus proche de quitter le PSG. Selon les informations de 90min , divulguées il y a quelques jours, José Mourinho voudrait profiter de la situation de Thomas Meunier pour l'accueillir cet été. Toutefois, le coach de Tottenham devrait faire face à la concurrence de Manchester United pour le latéral droit du PSG. Ce qui serait loin de démotiver les Spurs .

José Mourinho en pole position pour Thomas Meunier ?