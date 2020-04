Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho aurait pris une grande décision pour Ndombele

Publié le 25 avril 2020 à 1h45 par Th.B.

Le PSG et le FC Barcelone s’intéresseraient au profil de Tanguy Ndombele. Entraîneur de Tottenham, José Mourinho n’aurait nullement l’intention de témoigner du départ de l’intention français, comme le 10 Sport vous le révélait récemment en exclusivité !

Le PSG, sous l’impulsion de Leonardo, s’intéresserait au profil de Tanguy Ndombele. C’est du moins l’information que communiquait L’Équipe dernièrement. Cependant, le FC Barcelone serait également sur les rangs pour l’international français et prévoirait de proposer les services de Nelson Semedo et de Samuel Umtiti en échange du milieu de Tottenham. Sky Sports expliquait vendredi que cette opération ferait d’ailleurs les affaires de José Mourinho, souhaitant recruter un latéral droit et un défenseur central gaucher à l’intersaison. Néanmoins, le coach des Spurs n’envisagerait pas de sacrifier Ndombele pour remplir ses objectifs de recrutement.

Ndombele ne bougera pas de Tottenham