Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une voie royale pour le Barça avec Timo Werner ?

Publié le 25 avril 2020 à 1h30 par Th.B.

Le FC Barcelone penserait à Timo Werner pour renforcer le secteur offensif blaugrana et Liverpool ne serait pas en course pour accueillir le buteur de Leipzig.

Et si le FC Barcelone raflait la mise pour Timo Werner qui semblait jusqu’ici promis à Liverpool ? L’attaquant de Leipzig a ouvertement fait savoir son attachement pour le club de la Mersey avant la suspension des compétitions à cause du Coronavirus. Cependant, le FC Barcelone ne compterait pas laisser le champ libre aux Reds et se serait déjà entretenu avec le père de Werner d’après les informations de Mundo Deportivo. Et quand est-il vraiment de l’intérêt de Liverpool ? Il ne serait pas aussi insistant que l’on pourrait le croire.

Liverpool pas intéressé, Chelsea plus dans le coup ?