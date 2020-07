Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mitchel Bakker s’enflamme pour son «sacré contrat» au PSG !

Publié le 29 juillet 2020 à 4h15 par T.M.

L’été dernier, Mitchel Bakker débarquait au PSG, quittant ainsi son club formateur l’Ajax Amsterdam. A 20 ans, le Néerlandais a donc franchi une nouvelle étape en rejoignant le club de la capitale, signant à cette occasion un énorme contrat selon ses dires.

Ayant longtemps pensé à Frenkie De Jong ou Matthijs de Ligt, le PSG a finalement accueilli un autre joueur de l’Ajax Amsterdam. Depuis l’été dernier, Mitchel Bakker fait ainsi partie de l’effectif de Thomas Tuchel. S’étant mis d’accord avec le club de la capitale dès janvier 2019, le latéral gauche a finalement dû attendre quelques mois supplémentaires pour débarquer au PSG. N’ayant pas eu énormément de temps de jeu à se mettre sous la dent depuis son arrivée, Bakker a tout de même été titularisé vendre dernier lors de la finale de Coupe de France face à l’ASSE. Le réel début de son aventure dans la capitale ? Le Néerlandais est en tout cas très heureux d’être là et d’avoir signé chez les champions de France.

« L’Ajax n'avait pas de plan clair avec moi »