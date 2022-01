Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ronaldo… Le PSG s’est-il trompé cet été ?

Publié le 2 janvier 2022 à 1h45 par Th.B.

Alors que l’option Cristiano Ronaldo aurait été prise en considération par le PSG cet été selon la presse ibérique, le club a finalement opté pour Lionel Messi et semble s’être trompé pour le moment au vu des chiffres à l’aube de Noël…

Avant que Lionel Messi ne débarque libre de tout contrat en provenance du FC Barcelone lors de la dernière intersaison, le nom de Cristiano Ronaldo a considérablement été lié au PSG. D’ailleurs, le quotidien madrilène AS révélait que dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé pour l’été 2022, le comité de direction du PSG aurait songé à remplacer le champion du monde tricolore avec Cristiano Ronaldo. Au final, le quintuple Ballon d’or a rejoint en toute fin mercato Manchester United. Depuis le début de la saison, les chiffres parlent d’eux-mêmes puisque toutes compétitions confondues, Cristiano Ronaldo a dépassé la barre des 13 buts toutes compétitions confondues à l’approche du Boxing Day lorsque Messi n’en était qu’à six et seulement une réalisation en Ligue 1.

Ronaldo marche sur l’eau à Manchester lorsque Messi patine à Paris…