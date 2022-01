Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha doit-il faire une Thomas Tuchel à Mauricio Pochettino ?

Publié le 2 janvier 2022 à 1h30 par Th.B.

Bien que Leonardo ait assuré à Europe 1 ne pas avoir contacté Zinedine Zidane, les propriétaires du PSG ont passé la seconde en coulisse et songent même à se séparer de Mauricio Pochettino cet hiver afin de ne pas voir l’option Zidane leur filer entre les doigts.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 9 novembre dernier, le cas Mauricio Pochettino est discuté au PSG. En effet, à Doha, on songe même à sa succession et particulièrement Zinedine Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid en mai dernier. En parallèle, il est spécifié que le champion du monde 98 garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France, dont le contrat prendra fin en décembre 2022 après le Mondial au Qatar. Et si le PSG réservait un sort similaire à Mauricio Pochettino que celui de Thomas Tuchel à Noël 2020 afin de ne pas manquer le train Zinedine Zidane ?

Toutes les planètes s’alignent pour Zidane !

Le10sport.com vous a dévoilé le 17 décembre en s’appuyant sur plusieurs sources que les propriétaires du PSG n’excluaient pas un changement d’entraîneur cet hiver et que l’option Zidane est de plus en plus réaliste au sein du comité de direction du PSG. Chez Zinedine Zidane, le travail de longue haleine de son conseiller Alain Migliaccio commence à porter ses fruits. Le PSG disposerait d’une occasion en or, reste à savoir si Doha la saisira…