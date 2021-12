Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tape du poing sur la table pour l’adaptation de Messi !

Publié le 19 décembre 2021 à 23h45 par Th.B.

Bien que Lionel Messi ne connaisse pas des débuts flamboyants avec le PSG, les premiers pas de la star argentine à Paris sont absolument réussis pour Leonardo qui a évoqué les chiffres de Messi depuis son arrivée pour défendre son bilan.

Au cours de la dernière intersaison, le PSG est parvenu à mettre la main sur une légende du FC Barcelone et sur celui qui allait rafler fin novembre le septième Ballon d’or de sa carrière. En effet, alors que son contrat n’a pas pu être renouvelé au Barça en raison des finances délicates du club culé, Lionel Messi a débarqué au PSG pour cette saison et la suivante ainsi qu’un troisième exercice supplémentaire puisqu’une saison en option a été incluse dans le deal convenu entre le PSG et le clan Messi. Néanmoins, les débuts de Lionel Messi ont été quelques peu poussifs au Paris Saint-Germain et particulièrement au niveau de son influence dans le jeu. Pourtant, pour Leonardo, directeur sportif du PSG, les chiffres parlent d’eux-mêmes.

« Si vous regardez les chiffres de Messi, ses six premiers mois sont incroyables »