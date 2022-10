Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi réserve une surprise pour l'annonce de sa décision

Publié le 8 octobre 2022 à 15h30

Bernard Colas

Alors que le PSG et le FC Barcelone devraient se livrer une bataille pour Lionel Messi, ce dernier ne serait pas pressé de prendre sa décision. L’Argentin veut d’abord disputer la Coupe du monde avec l’Argentine avant de faire un choix, et le temps de réflexion pourrait même durer encore plus longtemps.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Lionel Messi aura un choix à faire dans les prochains mois pour son avenir. L’Argentin est libre de s’engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier en vue de la saison 2023/24, ce qui n’a pas échappé au FC Barcelone. Xavi voudrait en effet rapatrier son ancien coéquipier dès la fin de son engagement avec le PSG.

Le PSG veut garder Messi

Mais le club de la capitale ne compte pas attendre sans réagir. Les dirigeants du PSG veulent renouveler le bail de Lionel Messi et devraient lui formuler une offre prochainement. Un contrat d’une année plus une saison supplémentaire en option serait dans les tuyaux pour La Pulga , pas pressée de trancher concernant la suite de sa carrière.

Messi prêt à attendre la fin de la Ligue des champion avant de faire son choix ?