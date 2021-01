Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Un coup de génie préparé par le Qatar ?

Publié le 2 janvier 2021 à 19h30 par Bernard Colas

Alors que le PSG cherche actuellement à prolonger Kylian Mbappé et Neymar, l’état-major du club de la capitale surveille également la situation de Lionel Messi. La formation de ce trio pour la saison prochaine ferait passer l’écurie parisienne dans une nouvelle dimension, et il y aurait des raisons d’y croire.

Malgré la crise du Covid-19 qui bouleverse l’économie du football, les prochains mois s’annoncent mouvementés sur le marché des transferts. Plusieurs grands noms du ballon rond devraient en effet changer de clubs, et ce malgré la crise sanitaire qui sévit à travers le monde. Paul Pogba, David Alaba, Memphis Depay ou encore Erling Haaland pourraient ainsi faire parler d’eux, même si un joueur retient particulièrement l'attention : Lionel Messi. Désireux de partir l’été dernier, l’Argentin avait finalement été retenu par le FC Barcelone sans pour autant prolonger son bail. Messi sera donc libre de rejoindre le club qu’il souhaite à l’issue de la saison, et le PSG espère bien en profiter. L’écurie parisienne fait en effet partie des rares capables de répondre aux exigences financières et sportives de Lionel Messi, et ce malgré la volonté des dirigeants de prolonger Neymar et Kylian Mbappé.

Si le PSG parvient à convaincre Messi…

Dans le Pure Football Podcast de Guillem Balague, le journaliste d’ ESPN Julien Laurens a en effet exposé le projet XXL envisagé par le PSG, à condition que Lionel Messi accepte de faire quelques concessions : « Dans les couloirs du PSG, la priorité reste la même : prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé. Mais on dit aussi, que si Messi venait à être libre et décidait donc de quitter le FC Barcelone, le PSG se penchera sérieusement sur sa situation. Mais le PSG ne peut pas se permettre d’avoir Messi, Neymar ET Mbappé à la pointe de son attaque l’année prochaine, d’un point de vue financier. Neymar pointe à 36M€ à l’année, Mbappé à 24M€ et Messi à 50M€ nets. Mais au PSG, on ne perd pas espoir et on estime que si Messi baissait son salaire, une opération de cette envergure et une attaque de cette puissance est tout à fait possible ». Au cours de ce podcast, Guillem Balague a d’ailleurs confirmé les envies d’ailleurs de Lionel Messi malgré sa dernière interview accordée à la télévision espagnole, dans laquelle il affirmait n’avoir pris aucune décision pour son avenir : « Lionel Messi veut partir. C’est Manchester City ou le PSG. Quand c’est arrivé au moins d’août, l’histoire du burofax et de son départ, City et le PSG avaient les finances nécessaires afin de tenter un coup légendaire pour Messi ».

Le PSG bien embarqué avec Neymar, moins avec Mbappé, mais…