Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé… Pochettino aura un attaque colossale l’année prochaine !

Publié le 1 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Même si le PSG ne parvient pas à conserver Kylian Mbappé l’été prochain, Leonardo semble plus que jamais déterminé à offrir une ligne d’attaque de rêve à Mauricio Pochettino.

Depuis maintenant plusieurs mois, le PSG s’active en coulisses pour tenter de prolonger Kylian Mbappé dont le contrat court jusqu’en juin 2022. Et l’attaquant français, toujours de près par le Real Madrid, a récemment laissé planer un gros doute à ce sujet au micro de Téléfoot La Chaine : « On discute avec le club, de trouver un projet, je suis en réflexion aussi, si je signe c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux ici, les supporters, le club m'ont toujours aidé et je serais toujours reconnaissant envers le club. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années ». L’issue du feuilleton Mbappé est donc incertaine, mais le PSG semble néanmoins assurer ses arrières…

Le PSG a tout prévu si Mbappé part ?

En effet, Leonardo semble clairement envisager de passer à l’attaque pour Lionel Messi si Mbappé venait à partir. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l’attaquant argentin pourrait donc débarquer au Parc des Princes l’été prochain pour y retrouver certains de ses proches comme Neymar ou encore Angel Di Maria, d’autant qu’une vente de Kylian Mbappé dégagerait une grosse place dans la masse salariale du PSG. Et dans tout les cas, Mauricio Pochettino devrait donc pouvoir aligner une grosse ligne d’attaque.