Mercato - PSG - Mbappé : Une bombe est lâchée en Angleterre !

Thomas Bourseau

Entre Arsenal et Kylian Mbappé, l’histoire aurait pu débuter comme Arsène Wenger l’a révélé par le passé. Mais c’en est une tout autre qui s’est écrite au Paris Saint-Germain. Et alors que son départ est annoncé pour la fin de la saison, la star du PSG ferait tourner la tête des Gunners. Mikel Arteta a ajouté son grain de sel dans ce feuilleton XXL.

Kylian Mbappé ne se dirige pas vers une prolongation de contrat au PSG. Bien au contraire. Comme L’Équipe et RMC Sport l’ont tour à tour affirmé jeudi, le champion du monde tricolore a pris la décision de ne pas rempiler au Paris Saint-Germain et a communiqué son choix au président Nasser Al-Khelaïfi cette semaine. Et maintenant ? La presse est unanime et s’accorde à dire que le prochain challenge de Mbappé sera le Real Madrid où il est attendu depuis des années.

Mbappé proche d’Arsenal en 2016, retour de flamme ?

Néanmoins, Arsenal est un fervent admirateur de longue date de Kylian Mbappé. Et l’emblématique ex-entraîneur des Gunners l’avait publiquement dévoilé en interview pour beIN SPORTS il y a plusieurs années de cela. Arsène Wenger révélait avoir été à deux doigts de gratuitement recruter Mbappé en 2016 avant qu’il ne prolonge à l’AS Monaco et qu’il s’en aille au PSG une année plus tard. The Independent a récemment avancé qu’en cas de venue en Premier League, Mbappé se verrait bien marcher sur les traces de Thierry Henry en signant à Arsenal.

Mbappé s'en va, le PSG annonce déjà une signature https://t.co/OUsNLSYyh0 pic.twitter.com/2a9mPfqF0G — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Arteta : «Lorsqu'il y a un joueur de ce calibre, nous devons toujours être dans la conversation»

De passage en conférence de presse ce vendredi, quelques heures après la bombe lâchée dans la presse concernant le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, Mikel Arteta ne s’est pas éloigné de ce dossier en affirmant être attentif. « Lorsqu'il y a un joueur de ce calibre, nous devons toujours être dans la conversation mais, comme vous le dites, les choses se présentent différemment ». L’entraîneur d’Arsenal ne voit pas le club londonien sortir vainqueur de cette opération, destinée à être un succès pour le Real Madrid.

