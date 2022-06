Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, transferts... Al-Khelaïfi se prononce sur l’arrivée de Campos

Publié le 22 juin 2022 à 10h30 par Pierrick Levallet

À la suite de la prolongation de Kylian Mbappé, Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif du PSG. Peu de temps après, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Luis Campos. Ce dernier, qui débarque en tant que conseiller sportif, devrait occuper sensiblement le même rôle que Leonardo dans la direction parisienne. Et ce choix n’aurait rien à voir avec une quelconque décision de Kylian Mbappé à en croire Nasser Al-Khelaïfi.

Le 21 mai dernier, le PSG a fait une annonce qui a ravi les supporters parisiens. Avant le coup d’envoi de la rencontre face au FC Metz au Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a officialisé la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025. Dans la foulée, Leonardo aurait appris qu’il ne sera plus le directeur sportif du club de la capitale cet été. Peu de temps après, le champion de France a annoncé l’arrivée de Luis Campos en tant que nouveau conseiller sportif. Ce dernier devrait occuper sensiblement la même place que Leonardo et aurait déjà activé son réseau pour le recrutement estival du PSG. Toutefois, certains suspectent que Kylian Mbappé serait à l’origine l’éviction du Brésilien pour laisser place au Portugais. Nasser Al-Khelaïfi a donc tenu à clarifier les choses concernant l’arrivée de Luis Campos.

« Mbappé n'a jamais interféré dans les décisions sportives »

« Est-ce que l’arrivée de Campos est liée à la prolongation de Mbappé ? Je tiens également à préciser que Mbappé n'a jamais interféré dans les décisions sportives, ni l'entraîneur, ni les joueurs, ni rien d'autre. Ce qu'il veut, c'est gagner et c'est vrai qu'il a donné son avis sur le projet parce qu'il veut gagner, mais il n'en parle pas après. Ce qu'il veut, c'est juste jouer. S'il nous dit quelque chose, c'est parce qu'il pense que c'est la meilleure chose pour le club, mais il ne s'implique jamais dans la planification » a d’abord affirmé le président du PSG dans un entretien accordé à MARCA .

« Le club sera la chose la plus importante »