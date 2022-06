Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi met les choses au clair et éteint la polémique autour de Campos

Publié le 21 juin 2022 à 20h15 par Dan Marciano

Ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a passé en revue l'actualité du PSG. L'occasion pour le président du club parisien de revenir sur l'arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif du club et notamment sur sa collaboration avec le Celta Vigo. Le dirigeant a tenu à éteindre cette polémique et à renouveler sa confiance au Portugais.

Ancien directeur sportif du LOSC et de l'AS Monaco, Luis Campos va occuper le rôle de conseiller sportif au sein du PSG. Mais dès l'annonce de son arrivée, les premiers doutes sont apparus sur le Portugais. Et pour cause, selon la presse espagnole, il n'aurait pas mis fin à sa collaboration avec le Celta Vigo où il occupait le même rôle. Certains journalistes annoncent que l'un de ses proches devrait prendre la relève au sein du club galicien, mais cette double-casquette a de quoi susciter des interrogations. Ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi annonce que Luis Campos est pleinement impliqué avec le PSG.





« N’ayez aucun doute, il est totalement impliqué avec le PSG »