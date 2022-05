Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé sur le point de signer au Real Madrid ? La réponse d'Al-Khelaïfi

Publié le 9 mai 2022 à 22h00 par Dan Marciano

De passage à Madrid, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur un possible départ de Kylian Mbappé. Le président du PSG n'a pas caché son agacement face aux journalistes espagnols.

Kylian Mbappé a profité de son temps libre pour se rendre à Madrid aux côtés notamment d'Achraf Hakimi. De quoi alimenter, un peu plus, les rumeurs sur son avenir incertain. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, le joueur de 23 ans hésite toujours entre une prolongation de contrat et un départ au Real Madrid selon les informations exclusives du 10Sport.com. A en croire certains médias, l'entourage de Mbappé devrait rencontrer les responsables des deux équipes, dans les prochains jours, afin de collecter un maximum d'informations et faire le meilleur choix.

« Quelle question… »