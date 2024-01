Mercato - PSG : Mbappé se fait interpeller en direct pour sa prolongation

Jean de Teyssière

Le feuilleton Kylian Mbappé a repris de plus belle en ce mois janvier, puisque dans six mois, le numéro 7 du PSG sera libre de tout contrat. D'ici là, le temps des rumeurs risque d'être long et Christophe Dugarry, champion du monde en 1998, aimerait que le choix de Mbappé, quel qu'il soit, soit fait avec intelligence. Autrement dit, soit il prolonge sur le long terme, soit il part avec élégance.

Nul ne sait quand est-ce que Kylian Mbappé donnera sa décision définitive quand à son avenir, à part peut-être lui-même. En attendant, l'attaquant du PSG a accepté de ne pas toucher ses primes de fidélité même si aucune tendance claire ne se dégage encore.

«S’il part, je veux que ça soit avec élégance, honnêteté, qu’il parle avec son cœur»

Dans l'émission de RMC, Rothen s'enflamme , Christophe Dugarry est revenu sur le feuilleton Mbappé-PSG : « Non, le PSG n’a pas appris de ses erreurs. J’ai envie de te dire que quoi qu’il se passe, que ce soit un remariage ou un divorce, je veux que les choses se passent bien. Que chacun sorte par le haut du panier. Il y aura des déçus, mais tu peux quand même avoir de l’élégance. C’est important d’en avoir un peu. S’il part, je veux que ça soit avec élégance, honnêteté, qu’il parle avec son cœur, quand il expliquera son départ. S’il reste, qu’il s’engage sur un vrai projet. Pas qu’il nous refasse une prolongation de deux ans et que dans 6 mois on en reparle. »

PSG : Kylian Mbappé annonce la couleur pour son grand rêve https://t.co/zMdCIr8Mdl pic.twitter.com/BmlCe2q7ST — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

« S’il reste, qu'il prolonge sur 4-5 ans»