Mercato - PSG : Mbappé réclame son transfert, Pierre Ménès pousse un coup de gueule

Publié le 19 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Alors que Kylian Mbappé a décidé de mettre fin aux rumeurs concernant un transfert durant le mercato d'hiver, Pierre Ménès s'est prononcé sur la situation de l'attaquant du PSG. Le journaliste explique ainsi qu'il espère que la tempête médiatique va arrêter de se déchainer.

Quelques mois après sa prolongation de contrat, le feuilleton Mbappé est déjà relancé. En effet, selon plusieurs rumeurs, l'attaquant du PSG aurait déjà réclamé son départ. Néanmoins, afin de calmer la tempête médiatique qui a enflammé la semaine parisienne, Kylian Mbappé est sorti du silence dimanche soir après la victoire contre l'OM (1-0).

Mbappé sort du silence

« Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué de cette info que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué, je ne le suis pas du tout. J'étais à la sieste, mon entourage était au match de mon petit frère (Ethan, aligné avec les U19 du PSG contre Benfica en Youth League mardi). On est tombé des nues quand on l'a appris. Après, il faut faire avec, on avait un match à jouer. Je voulais juste dire que c'est complètement faux, moi je suis très content ici », confiait l'attaquant du PSG en zone mixte.

«C'est très usant pour lui et pour le PSG»