Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Mbappé, clash… Le prochain coup du mercato déjà ciblé ?

Publié le 19 octobre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Kylian Mbappé n’a pas hésité à faire très clairement comprendre qu’il souhaitait l’arrivée d’un buteur pour venir l’épauler sur le front de l’attaque du PSG, cet épisode a fait polémique ces dernières semaines. Mais il pourrait malgré tout permettre à l’international français de voir débarquer le renfort attendu lors du prochain mercato.

La mèche avait été allumée le 22 septembre dernier par Kylian Mbappé, après un match disputé avec l’équipe de France contre l’Autriche (2-0) : « J'ai beaucoup plus de liberté ici (en sélection). Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent », lâchait l’attaquant du PSG, comme un reproche à peine masqué envers sa direction qui n’a pas réussi à recruter le buteur tant attendu durant le mercato estival.

Transferts - PSG : Mbappé fait une énorme annonce, son mercato est encore relancé https://t.co/UUYDOHvLdl pic.twitter.com/oMdRrYOAVF — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

Galtier avait validé les propos de Mbappé

Quelques jours plus tard, en conférence de presse, Christophe Galtier a validé les propos de Mbappé et précise qu’il avait ciblé ce manque au PSG lors du dernier mercato : « Son analyse est juste. Il n'est pas dans la même configuration chez nous et en équipe nationale (...) Kylian a ce joueur de référence en équipe de France. Nous on a une autre animation, d'autres profils mais qui sont aussi intéressants. La relation technique qu'il y a entre Ney, Leo et Kylian est différente de ce qui peut se passer en équipe nationale. C'est une discussion que j'ai eu lors de la préparation mais aussi avec le président et Luis Campos sur la structure de notre secteur offensif. On était tous convaincus qu'il fallait un quatrième joueur avec un profil différent. Ce quatrième joueur n'est pas venu, c'est dommage mais c'est comme ça », indiquait Galtier.

Un souci réglé cet hiver ?

En clair, le PSG avait donc tout tenté pour satisfaire Kylian Mbappé, et l’objectif ne devrait pas être différent lors du prochain mercato de janvier. Face à l’urgence de la situation et toute la polémique autour du « Pivot Gang » provoqué par ce dossier, nul ne doute que Luis Campos tentera de faire venir en priorité un pur buteur au PSG.