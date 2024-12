Mercato - PSG : Mbappé prêt à snober le Real Madrid, la folle révélation

Alexis Brunet

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid. Cette décision a été largement commentée dans le monde entier, mais elle aurait pu être toute autre. En effet, l’attaquant a révélé qu’il aurait très bien pu rester chez le champion de France, si c’est ce que son frère avait voulu.

L’été dernier, Kylian Mbappé a fait le grand saut. Après avoir fait toute sa carrière en France, l’attaquant a décidé de changer de pays et de rejoindre l’Espagne et, plus précisément, le Real Madrid. Un choix lourd de conséquences, mais le champion du monde aurait également pu rester au PSG encore un moment.

Mbappé aurait pu rester au PSG pour son frère

Lors d’une interview accordée à Clique sur Canal +, Kylian Mbappé a fait une révélation sur son départ du PSG. L’attaquant a affirmé qu’il aurait pu rester au sein du club de la capitale, si cela avait été la volonté de son petit frère, Ethan. « Lui (son frère), son Real Madrid, c'était le PSG. Et indirectement, je lui ai enlevé. Il me disait qu'il ne voulait pas rester, que ce n'était pas normal ce qu'ils me faisaient. Je lui ai dit : «Si tu veux rester, je prolonge et on reste un peu». J'aurais abandonné mon rêve de Madrid pour lui. Ethan, c'est mon frère, ça ne se touche pas. À quoi bon sert de signer dans le meilleur club du monde si tu tues la carrière de ton frère. »

Ethan Mbappé a rejoint le LOSC

Finalement, Kylian Mbappé a donc quitté le PSG et Ethan Mbappé également. Contrairement à son grand frère, le joueur de 17 ans n’est pas parti découvrir un autre championnat, puisqu’il s’est engagé avec le LOSC. L’aventure lilloise de l’ancien Parisien a toutefois mal commencé, car il n’est pas épargné par les blessures, ce qui lui a déjà fait louper seize matches.