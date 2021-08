Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pochettino... L'énorme révélation d'Al-Khelaïfi sur Messi !

Publié le 11 août 2021 à 16h15 par A.M. mis à jour le 11 août 2021 à 16h20

Interrogé sur l'arrivée de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi reconnaît que La Pulga avait notamment très envie d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé.

C'est officiel depuis mardi soir, Lionel Messi est un joueur du PSG. La Pulga vient renforcer un effectif colossal au sein duquel il retrouvera des joueurs qu'il connaît bien à l'image de Leandro Paredes, Angel Di Maria et Neymar. Mais surtout, Lionel Messi évoluera aux côtés de Kylian Mbappé pour la première. Et Nasser Al-Khelaïfi révèle d'ailleurs que cela a été l'une des raisons du choix de la star argentine.

Messi voulait absolument jouer avec Mbappé