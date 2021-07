Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé organise très clairement son départ…

Publié le 5 juillet 2021 à 21h20 par La rédaction

Après avoir signifié son désir de ne pas prolonger au PSG, Kylian Mbappé acte officieusement son départ. Que ce soit pour cet été ou dans un an.

Après un nouvel échec en Ligue des Champions avec le PSG, et un Euro pas à son avantage, Kylian Mbappé essuie les critiques de nombreux fans. L'attaquant de 22 ans, qui connait là la plus grosse déception de sa carrière, doit également régler le cas de son épineux avenir. D'après les informations de L'Equipe , le Golden Boy a informé certains membres du PSG qu'il ne souhaitait pas prolonger.

Quel avenir pour Mbappe ?

Sous contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé pourrait donc se retrouver libre dans un an. Un scénario impossible pour le Qatar, la perte de Mbappé, tant financièrement que sportivement, n’étant pas envisagée. Mais en refusant de prolonger, le Français organise très clairement son départ. Soit pour cet été ou dans un an. Il sait que pour l’obtenir, il ne doit pas prolonger. Et c’est ce qu’il fait depuis des mois… De son côté, Paris espère le faire changer d’avis. Mais il semble temps de se réveiller avant qu’il ne soit trop tard.