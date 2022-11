Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Ces révélations XXL sur l'intégration de Galtier

Publié le 13 novembre 2022 à 18h00

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG décidait de miser sur Christophe Galtier, un technicien qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1, mais qui n'a jamais dirigé autant de stars. Certains au sein du vestiaire auraient été interloqués par ce choix, mais le technicien est vite parvenu à faire dissiper les doutes. Aujourd'hui, il ferait l'unanimité en interne, notamment auprès des stars.

Cela fait maintenant quatre mois que Christophe Galtier a posé ses valises à Paris. L'heure de faire un premier bilan a sonné pour le technicien, qui connaît sa première expérience dans un top club européen. Son arrivée au PSG en juillet dernier avait provoqué une vague de scepticisme, notamment chez certaines stars du vestiaire, qui ne connaissaient que très peu l'entraîneur. Mais en quelques semaines, Galtier est parvenu à se fondre au sein du PSG, grâce à une méthode basée sur l'honnêteté et la proximité.

La méthode Galtier fait mouche au PSG

Comme le confirme Goal ce dimanche, Christophe Galtier est vite parvenu à faire l'unanimité au sein du vestiaire parisien, parvenant à faire oublier l'échec Mauricio Pochettino. L'ancien de Nice et de l'ASSE tranche radicalement avec son prédécesseur. Alors que l'Argentin avait installé une certaine distance avec son groupe, Galtier base son travail sur la proximité et la franchise. Une recette gagnante pour le PSG, performant en ce début de saison.

Galtier fait l'unanimité avec les stars du vestiaire

Surtout, Galtier est parvenu à obtenir l'appui des stars du vestiaire. Sa relation avec Neymar serait fluide. Elle serait aussi saine avec Kylian Mbappé, malgré quelques différends sur son positionnement sur le terrain. Même s'il a le dernier mot sur des sujets cruciaux comme celui du système de jeu, l'entraîneur du PSG n'hésite pas à sonder certains éléments pour connaître leur point de vue. Par exemple, Galtier aurait discuté avec Marquinhos et Marco Verratti d'un changement de système, alors qu'il avait instauré un 3-4-3 exigeant pour les organismes selon Goal.

Galtier apprend et prend des décisions

Lors de ses premiers mois au PSG, Galtier a également du gérer certaines problématiques extra-sportives. Les rumeurs sur l'avenir de Kylian Mbappé ou l'épisode du char à voile ont pollué sa première partie de saison à Paris. En privé, il n'aurait pas caché son agacement et aurait décidé, pour cela ne se reproduise plus, de modifier sa communication. Lié au PSG jusqu'en 2024, Galtier a encore le temps de s'y faire et d'apprendre.