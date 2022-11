Foot - Mercato - PSG

Mercato : Barcelone, transfert… Quand Verratti faisait le forcing pour quitter le PSG

Publié le 13 novembre 2022 à 13h00

Thibault Morlain

Arrivé au PSG en 2012 en provenance de Pescara, Marco Verratti est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde. Plus heureux que jamais avec le club de la capitale, l’Italien est d’ailleurs parti pour prolonger. Actuellement sous contrat jusqu’en 2024, Verratti va ainsi un peu plus s’inscrire dans la durée au PSG. Pourtant, tout aurait pu se passer différemment lorsque le protégé de Christophe Galtier avait fait le forcing pour quitter Paris… pour le FC Barcelone.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que l’histoire d’amour dure entre Marco Verratti et le PSG. Et elle ne devrait pas s’arrêter de sitôt. En effet, l’Italien va continuer encore un certain temps dans la capitale française. Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2024, Verratti, qui n’a pas écarté la possibilité de terminer sa carrière au PSG, devrait prochainement prolonger. De quoi alors mettre fin à toute rumeur d’un possible départ pour l’ancien de Pescara. Pourtant, il y a quelques années de cela, Marco Verratti souhaitait prendre la porte et rêvait d’un transfert au FC Barcelone. On se souvient notamment tous de cette photo en Une de la presse espagnole du Parisien qui tenait le journal Mundo Deportivo annonçant son transfert en Catalogne.

« Marco voulait aller à Barcelone »

Aujourd’hui, Marco Verratti aurait donc pu être un joueur du FC Barcelone. A l’été 2017, l’Italien souhaitait ainsi quitter le PSG pour la Catalogne. Son agent de l’époque, Donato Di Campli avait d’ailleurs expliqué à propos de ce feuilleton : « Quand le Barça me contacte, je demande à Marco ce qu'on fait. Il me dit de parler avec eux, qu'on parlerait avec le PSG ensuite puisqu'une prolongation était dans les tuyaux. Le PSG n'était pas super à ce moment, je dis à Marco : "On part ou on reste ?" Il me dit : "OK, on essaie une autre expérience." (…) Marco voulait aller à Barcelone. Il a envoyé un message à Nasser pour le lui dire, je l'ai gardé. Ils proposaient beaucoup d'argent, mais ce n'était même pas ça. Jouer avec Messi, devenir un champion, qui est une chose différente d'être un grand joueur… ».

« Cela a été un peu difficile »