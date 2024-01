Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Real Madrid prépare un été légendaire

Axel Cornic

Avec la fin de contrat de Kylian Mbappé, les débats autour de son avenir sont de plus en plus animés et évidemment, le Real Madrid est régulièrement cité comme la principale option en cas de départ du Paris Saint-Germain. Il faut dire que les Madrilènes attendent ça depuis des années, mais le Français ne devrait pas être le seul gros dossier de l’été 2024.

On rentre dans le sprint final pour Kylian Mbappé. S’il a récemment déclaré n’avoir pas encore tranché pour son avenir, les spéculations et informations fusent, avec notamment Foot Mercato qui a annoncé un accord avec le Real Madrid. Sur le10sport.com, nous vous avons toutefois expliqué que la star du PSG n’a pas encore pris aucune décision définitive.

Mbappé ou Haaland ?

En attendant, le feuilleton Mbappé est reparti de plus belle en Espagne, même si certains médias se méfient après ce qui s’est passé en 2022. Le ton est en effet différent est désormais, le Français n’est plus présenté comme la priorité absolue que le Real Madrid doit absolument recruter, mais plutôt comme un possible joli coup de mercato.

Le Real Madrid veut tout