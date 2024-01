Mercato - OM : Un crack anglais à Marseille, la réponse tombe enfin

Axel Cornic

A la recherche de renforts en ce mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a déjà bouclé l’arrivée de Jean Onana au milieu de terrain, mais Gennaro Gattuso a réclamé en décembre dernier l’arrivée d’un ailier de métier. Plusieurs pistes ont été évoquées avec notamment Samuel Iling-Junior, qui devrait finalement rester à la Juventus.

Avec l’arrivée de Gennaro Gattuso en cours de saison, les besoins de l’OM ont changé et cela s’est vu ces derniers mois. L’Italien a d’ailleurs clairement annoncé vouloir un véritable renfort au poste d’ailier, un profil qu’il estime ne pas avoir actuellement dans son effectif.

OM : Un joueur de Gattuso prend une décision radicale https://t.co/hQO8jhhJkI pic.twitter.com/PneYLinm6A — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Iling-Junior, bonne idée pour l’OM ?

La Serie A est le terrain de chasse préféré de Pablo Longoria et selon Tuttosport , l’idée lui serait venue avant le début de mercato de miser sur Samuel Iling-Junior, l’un des jeunes talents qui ont explosé à la Juventus récemment. L’Anglais serait un renfort de poids, puisque s’il reste très jeune il a déjà une petite expérience dans le championnat italien et peut jouer ailier à gauche, ou alors faux pied à droite dans une position plus offensive.

Il devrait rester à la Juventus