Mercato - PSG : Paris dévoile ses atouts pour garder Mbappé

Hugo Chirossel

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG à la fin de la saison. Un dossier dans lequel Nasser Al-Khelaïfi se dit confiant. Ce dernier est persuadé que Paris est le meilleur endroit pour que l’international français poursuivre sa carrière. Il estime d’ailleurs que l’accord avec CVC, ainsi que la nouvelle formule de la Ligue des champions, sont des arguments qui pourraient le convaincre de rester.

Alors que Kylian Mbappé peut s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de s’exprimer à propos de son avenir auprès de L'Équipe . Le président du PSG a notamment confirmé avoir conclu un accord avec le capitaine de l’équipe de France l’été dernier, ce qui lui a permis d’être réintégré au groupe.

« Nous sommes en contacts réguliers sur ce sujet »

Pour Nasser Al-Khelaïfi, le PSG est le meilleur endroit pour que Kylian Mbappé poursuive sa carrière : « S’il m’a expliqué pourquoi il met autant de temps à prendre sa décision ? Il a dit qu'il avait toujours attendu le dernier moment pour prendre ses décisions. Il a prolongé au tout dernier moment. Je le comprends. C'est juste une question de timing. Bien sûr, nous sommes en contacts réguliers sur ce sujet. Je le redis, croyez-moi, c'est le meilleur endroit pour lui . » Le président du PSG estime que l’accord avec CVC et la nouvelle formule de la Ligue des champions sont des arguments qui pourraient avoir une influence sur la décision de Kylian Mbappé.

« Tout ça peut apporter au PSG. Et à Kylian »