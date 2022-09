Foot - Mercato - PSG

PSG : Mbappé fixe une condition colossale au Qatar

Publié le 13 septembre 2022 à 10h15 par Arthur Montagne

Bien qu'il ait prolongé son contrat en fin de saison dernière alors qu'il semblait promis au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait prochainement refaire parler de lui pour son avenir. Son contrat serait effectivement plus court que prévu, et le PSG sait déjà ce que son attaquant attend pour une nouvelle prolongation.

Le feuilleton Mbappé aura clairement marqué la saison 2021-2022. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achevait le 30 juin dernier au PSG et le Real Madrid a fait un forcing intense pour l'attirer libre. Néanmoins, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger à Paris. Mais son bail est plus court que prévu.

Le contrat de Mbappé est plus court que prévu

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Kylian Mbappé ne serait en réalité pas lié au PSG jusqu'en 2025, mais bien jusqu'en 2024 avec une option pour une saison supplémentaire. Et cette clause est à la discrétion de l'attaquant français qui sera le seul décisionnaire concernant l'activation ou non cette année supplémentaire.

L'aspect sportif reste prioritaire pour Mbappé