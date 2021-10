Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé évoque un objectif inattendu pour son avenir !

Publié le 5 octobre 2021 à 22h10 par A.C.

Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain, a évoqué son avenir à long terme.

En Espagne, les déclarations de Kylian Mbappé de ce mardi ont eu un retentissement incroyable. De l’autre côté des Pyrénées, la star du Paris Saint-Germain fait la Une de tous les quotidiens sportifs, surtout ceux proches du Real Madrid. Car pour la première fois, Mbappé a clairement ciblé les Merengue pour la suite de sa carrière. « Bien sûr. Le Real a fait une offre (et même plusieurs, de 160 à 200 M€). Je suis attaché à Paris, et si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real » a déclaré Mbappé, dans les colonnes de L’Équipe . « Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Concernant ma situation, depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d'une prolongation, vu que j'ai dit que je voulais partir ».

