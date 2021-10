Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme pression sur Al-Khelaïfi ? La réponse de Mbappé !

Publié le 5 octobre 2021 à 19h15 par A.M. mis à jour le 5 octobre 2021 à 19h23

Interrogé sur ses ambitions et la pression mise aux dirigeants pour le recrutement, Kylian Mbappé met les choses au clair.

Cet été, Kylian Mbappé a réclamé son départ afin de rejoindre le Real Madrid qui a transmis plusieurs offres de transfert, toutes refusées. Une situation qui a interpellé puisque l'attaquant du PSG avait plusieurs fois évoqué sa volonté d'évoluer dans un projet sportif ambitieux, réclamant même des recrues importantes à Paris. A tel point que certains ont vu cela comme une façon de mettre la pression sur sa direction. Une analyse qui fait bien rire Kylian Mbappé qui se défend d'avoir une telle influence.

«Moi, mettre la pression? Le président, c’est quelqu’un de très important dans le monde du football»