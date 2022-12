Mercato - PSG : Mbappé et Messi lui ouvrent la porte, il annonce la couleur

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, le nom de Frenkie de Jong revient avec insistance du côté du PSG et ce, même avant son transfert au FC Barcelone. Lionel Messi et Kylian Mbappé aimeraient le voir signer au Paris Saint-Germain, mais le Néerlandais n’est pas de cet avis.

Avant même de choisir le FC Barcelone à l’hiver 2019 pour un transfert seulement effectif à l’été de la même année, Frenkie de Jong était déjà courtisé par le PSG qui avait déjà à l’époque essuyé un échec. Mais depuis, il semblerait que le club de la capitale n’ait pas totalement fermé la porte à un transfert de l’international néerlandais. Et ce, que ce soit au niveau des dirigeants du PSG voire même des joueurs du Paris Saint-Germain.

Mbappé et Messi souhaitent voir De Jong débarquer au PSG

Dernièrement, Le Parisien expliquait qu’au sein de l’effectif de Christophe Galtier au PSG, on espérait que Frenkie de Jong devienne un joueur du Paris Saint-Germain. Ce serait en effet le souhait de Kylian Mbappé qui aurait demandé à ses dirigeants que le recrutent de De Jong soit mené à bien. Pour rappel, en raison de problèmes financiers, il a été question d’un départ de Frenkie de Jong du FC Barcelone lors de la dernière intersaison, sans succès, le joueur ayant souhaité poursuivre au Barça pendant un bon moment alors que son contrat court jusqu’en juin 2026. De quoi décourager Lionel Messi ? Pas vraiment à en croire Sport Mediaset. Selon le portail transalpin, l’ancien coéquipier de De Jong au FC Barcelone aurait à coeur de l’attirer au PSG où il serait proche de prolonger son contrat.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre, le transfert de Mbappé annoncé pour 2023 ? https://t.co/ghQ7R4T4NP pic.twitter.com/XgqIyaOyIc — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

«Je ne me soucie pas des rumeurs et personne du club ne m'a rien dit»