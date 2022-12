Transferts - OM : Une bombe se confirme pour le mercato de Longoria

Thibault Morlain

Plus que quelques heures avant l'ouverture du mercato hivernal. Et pour l'OM, ce mois de janvier s'annonce mouvementé. Si Pablo Longoria a déjà plusieurs dossiers à gérer, un gros feuilleton pourrait s'ajouter : Matteo Guendouzi. Ça se confirme un peu plus, un transfert de l'international français de l'OM est possible pour cet hiver.

Une fois n'est pas coutume, le mercato devrait être agité à l'OM et ce à tous les sens, que ce soit pour les arrivées que les départs. Et alors que le cas Gerson fait énormément parler, voilà que celui de Matteo Guendouzi s'est ajouté aux discussions ces dernières heures. Sous contrat jusqu'en 2025 à l'OM, l'international français pourrait faire ses valises prochainement.

Transferts - OM : Gerson bloque le mercato de Longoria https://t.co/dCZc2n7WVw pic.twitter.com/tSQ3aLkZnX — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Guendouzi est courtisé

Et c'est Mohamed Toubache-Ter qui a dans un premier temps fait de grosses révélations concernant l'avenir de Matteo Guendouzi. En effet, il a assuré que le joueur de l'OM faisait l'objet de nombreuses approches en vue de ce mercato hivernal.

Une décision à prendre pour le joueur de l'OM