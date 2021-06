Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe est clairement interpellé pour son avenir !

Publié le 16 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët ne cache pas sa volonté de voir Kylian Mbappé rester au PSG cet été.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail et son avenir est en suspens. Et pour cause, s'il décide de ne pas étendre son engagement avec le PSG, une vente cet été sera indispensable afin d'éviter un départ libre dans un an. Pour le moment, Kylian Mbappé est concentré sur l'Euro qu'il dispute avec l'équipe de France, mais Noël Le Graët, président de la FFF, prend position.

Le Graët prend position