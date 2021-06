Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 15 juin 2021 à 11h45 par B.C.

Président de la FFF, Noël Le Graët ne cache pas son envie de voir Kylian Mbappé poursuivre sa carrière en France, du côté du Paris Saint-Germain.

Alors que son contrat avec le PSG s’achève en 2022, Kylian Mbappé n’a pas encore tranché pour son avenir. « Je n'ai pas forcément besoin d'aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu'il s'agit du meilleur endroit pour moi ? Je n'ai pas encore la réponse », confiait récemment l’international français dans un entretien pour France Football . Si Nasser Al-Khelaïfi a déjà indiqué que Kylian Mbappé ne quitterait pas le PSG cet été, le Real Madrid reste malgré tout à l’affût, et selon la presse espagnole, l’attaquant de 22 ans ne serait pas insensible à l’intérêt de Florentino Pérez. De son côté, Noël Le Graët espère voir Kylian Mbappé rester en France.

« Si Mbappé peut rester chez nous, quel bonheur »