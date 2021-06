Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche de nouvelles bombes sur Mbappé !

Publié le 15 juin 2021 à 11h30 par T.M.

Bien que Kylian Mbappé soit actuellement à l’Euro avec l’équipe de France, son avenir au PSG reste au centre de toutes les spéculations. Et une fois n’est pas coutume, du côté de l’Espagne, on a lâché de nouveaux éléments concernant sa possible arrivée au Real Madrid à l’occasion de ce mercato estival.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas réglé la question de son avenir. Et ne comptez pas sur l’international français pour que cette situation évolue actuellement, lui qui est pleinement concentré sur l’Euro avec l’équipe de France. Ce n’est donc que dans quelques semaines qu’on devrait y voir plus clair, de quoi laisser la possibilité aux rumeurs de se multiplier, comme c’est le cas depuis plusieurs mois. Prolongera, ne prolongera pas ? Telle est donc la question concernant l’avenir de Mbappé. Tandis que Leonardo fait le forcing pour offrir un nouveau contrat à l’attaquant de 22 ans, celui-ci ne semble pas pressé, si ce n’est même pas intéressé à l’idée de parapher ce nouveau bail, ayant plutôt la tête tournée vers l’étranger et le Real Madrid, où il rêve d’évoluer. Pas un jour ne passe donc sans que le feuilleton Kylian Mbappé anime la rubrique mercato, surtout en Espagne. Et sur le plateau d’ El Chiringuito , on en a rajouté plusieurs couches concernant ce dossier et l’avenir de l’international français qui s’inscrirait visiblement de plus en plus loin du PSG.

« Au PSG, ils savent qu’il va finir au Real Madrid »