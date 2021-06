Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne baisse pas les bras pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 juin 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que le PSG n’a toujours pas réussi à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, le club de la capitale refuserait de lâcher du lest dans ce dossier.

« Pourquoi je prends autant de temps pour décider de mon avenir ? Je n'ai pas forcément besoin d'aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu'il s'agit du meilleur endroit pour moi ? Je n'ai pas encore la réponse », expliquait Kylian Mbappé au sujet de son avenir dans un entretien accordé à France Football paru ce samedi. Ce faisant, l’international français a une fois de plus laissé planer le doute concernant son futur, et ce dans un contexte où le PSG espère plus que tout le convaincre de prolonger son bail expirant en juin 2022. Et bien que le dossier traine en longueur, cela ne conduirait pas la direction parisienne à abandonner le dossier dès maintenant.

Les négocations se poursuivent pour Kylian Mbappé !