Mercato - PSG : Mbappé ennemi public n°1 et totalement pris au piège…

27 août 2021

Édito - Qu’il parte d’ici mardi, dans un an ou qu’il reste au PSG, Kylian Mbappé est déjà condamné à être le mauvais objet d’un dossier qui lui a totalement échappé. Depuis longtemps.

Sifflé par son propre public. Critiqué par les réseaux sociaux. Et bientôt conspué, peu importe le sort que lui réserve son avenir. Kylian Mbappé est pris au piège dans son propre dossier. Condamné et jugé avant même d’avoir pu s’exprimer. Car à l’exception d’avoir évoquer son désir de voir une « équipe plus compétitive » au début de l’été, le champion du monde n’a absolument rien dit depuis l’ouverture du mercato estival. Pas un mot. Pas une phrase sur cet avenir autour duquel tout le monde a un avis sans avoir pris le temps d’écouter le sien.

Vous lui reprochez quoi, en fait ?

Certes, Kylian Mbappé aurait pu prendre une décision plus tôt. Déclarer ouvertement ses intentions et les livrer au public. Une manière de clarifier les choses et d’éviter cet été dans lequel il est en train de devenir l’ennemi public n°1. Celui qui trahit. Celui dont on ne veut plus. Pourquoi ? On ne sait plus vraiment. Que peut-on, concrètement, lui reprocher ? Qu’est-ce qui peut justifier ce flot de haine envers ce gamin que tout le monde adulait il y a encore 6 mois ? Son silence ? Ne pas avoir parler lui vaut aujourd’hui d’être considéré comme un traître à la nation, à l’institution PSG. Mais parler pour dire quoi ? Qui s’est posé la question de savoir s’il avait pris une décision, ou non. Visiblement, tout le monde sait qu’il veut partir. C’est évident puisqu’il n’a pas dit qu’il voulait rester. Interprétation, raccourci… Et si la vérité était celle-ci : il ne sait pas. Il ne sait ce qu’il veut pour son avenir car il n’a pas toutes les cartes en main. Le Covid a changé tellement de choses. Est-ce que Messi, Sergio Ramos, Lukaku, Sancho et bientôt Cristiano Ronaldo auraient changé de club cet été sans le Covid ? Évidemment que non.



Ce mercato est une folie à la mesure du monde totalement dingue dans lequel nous devons vivre depuis un an et demi. Et Kylian Mbappé, 22 ans, n’a peut-être tout simplement pas voulu prendre de décision. Il a sans doute imaginé qu’il lui était possible de rester à Paris, jusqu’en mai prochain, et d’attendre. D’attendre de voir si son Paris brille encore, si son Paris brille plus fort. Encore plus avec Messi. D’attendre de voir si son rêve madrilène a encore du sens en 2022, dans ce club qui n’a plus gagné de Ligue des Champions depuis trois saisons et qui vient encore de changer de coach. D’attendre, tout simplement. Peut-être est-ce une erreur. Mais peut-être, aussi, que son club lui a demandé de ne pas parler, tant que son cas n’est pas réglé. Qui sait ? Lui. Seulement lui.



Au final, peu importe l’issue de cet été de folie. Peu importe s’il reste, s’il part, s’il prolonge ou s’il finit par parler, Kylian Mbappé est pris au piège. Il a fait le choix de garder le silence et tout ce qu’il n’a pas dit a fini par être retenu contre lui. Au point d’oublier qu’il est le plus grand talent de sa génération. Et qu’il peut écrire les plus belles pages de notre histoire, comme Platini et Zidane l’ont fait avant lui. Dans la frénésie de l’instant, difficile de garder son calme et d’attendre mardi prochain, date de la fermeture du mercato. C’est pourtant ce qu’il faut faire. Attendre. Et l’écouter. Lui. Le principal intéressé.