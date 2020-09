Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe dresse un plan de vol pour une prolongation

Publié le 9 septembre 2020 à 1h15 par La rédaction

Mbappe s’est exprimé récemment au sujet du PSG. Entre les lignes, on comprend ce qui pourrait l’inciter à prolonger. Analyse.

Ces dernières heures, Kylian Mbappe s’est exprimé devant les micros et il a notamment évoqué la question du recrutement : « Il faut positiver et faire un bon recrutement parce que je pense que ça va être important. S'il faut acheter des joueurs ? Bien sûr ! Il faut acheter des joueurs, mais on va voir comment ça va se passer. Il y a des gens qui font leur travail, j'espère qu'on aura des bonnes recrues et qu'on pourra redémarrer la saison avec l'objectif de faire mieux la saison prochaine ».

S’il sent que le projet PSG est le plus solide…

Comment interpréter les phrases de l’attaquant international ? Si le terme mise de pression serait beaucoup trop exagéré, un élément ressort clairement : il est confirmé, comme le10sport.com l’avait analysé, que Mbappe surveille de près les ambitions sportives du projet PSG. Il s’agit bien de la seule chance de l’inciter à prolonger : si le joueur sent qu’au final, le projet bâti par Paris est le plus solide, il pourrait bien se laisser convaincre.