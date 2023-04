Mercato - PSG : Mbappé donne sa réponse au Real Madrid

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré la récente polémique dont il a fait l’objet avec la vidéo de campagne de réabonnement diffusée par le PSG et les spéculations de la presse espagnole sur un intérêt persistant du Real Madrid, Kylian Mbappé semble vouloir continuer l’aventure au Parc des Princes. L’attaquant français a mis les choses au clair à ce sujet mercredi soir.

Prolongé la saison passée par le PSG jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé peut-il envisager un départ dès cet été ? Le nouveau capitaine de l’équipe de France, très remonté contre l’utilisation de son image dans la vidéo de campagne de réabonnement diffusée par le PSG la semaine passée, n’avait pas hésité à pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux : « À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur (…) Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain », avait-il lâché. Et il n’en fallait pas moins pour agiter la presse espagnole…

Le Real Madrid toujours sur le coup ?

En effet, à en croire les dernières révélations, le contact serait toujours amorcé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, qui était passé tout proche de rafler sa signature avant qu’il ne finisse par prolonger son contrat avec le PSG l’année passée. Selon la presse ibérique, Mbappé rêverait toujours de débarquer au sein du club merengue , mais le numéro 7 du PSG a finalement tué le suspens mercredi soir.

« Je suis Parisien et sous contrat »