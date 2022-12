Mercato - PSG : Mbappé brille au Qatar, son avenir se met en marche

Axel Cornic

Star mondiale, Kylian Mbappé fait souvent la Une des rubriques mercato et la prolongation de mai dernier n’a en rien fait taire les rumeurs. Des rumeurs alimentées par certains désaccords entre l’attaquant de 23 ans et les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui n’ont pas manqué d’alerter du côté de l’Espagne et du Real Madrid.

La préparation à la Coupe du monde n’a pas vraiment été des plus sereines pour Kylian Mbappé, avec des envies de départ qui ont refait surface, sans parler d’un certain froid glacial avec les dirigeants du PSG. Cela serait notamment lié à certaines promesses non tenues, notamment sur le dernier mercato estival.

Avec un joueur comme Giroud tout va mieux

Ce n’est désormais plus un secret, Mbappé aurait aimé voir un véritable attaquant de pointe le rejoindre au PSG, peut-être aux dépens d’un Neymar avec qui les choses ne vont plus pour le mieux. Ses prestations à la Coupe du monde aux côtés d’un profil comme celui d’Olivier Giroud ont d’ailleurs tout d’un message pour exprimer la plénitude de son talent.

Les JO 2024 en ligne de mire

Tuttosport laisse entendre que cette Coupe du monde pourrait justement être une sorte de tournant pour l’avenir de Kylian Mbappé, qui est lié au PSG jusqu’en 2025. A 23 ans, il est la parfaite recrue pour un club voulant dominer la prochaine décennie et il semble déjà avoir un projet assez clair. Tuttosport parle en effet d’un possible transfert en 2024, année des Jeux Olympiques de Paris.

Le Real Madrid dans le destin, mais...