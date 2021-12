Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Benzema… La drague continue !

Publié le 17 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé semble promis à un départ au Real Madrid étant donné qu’il arrive en fin de contrat au PSG, une vaste opération de communication séduction semble avoir été amorcée avec Karim Benzema par médias interposés.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé devrait, sauf énorme rebondissement, s’engager libre avec le Real Madrid au terme de la saison. Un club dans lequel il retrouverait un certain Karim Benzema, avec qui il compose déjà un tandem redoutable en équipe de France. Et le buteur du Real Madrid, interrogé par AS , avait une énième fois évoqué ces derniers jours le cas Mbappé : « Si on me verra avec Kylian Mbappé la saison prochaine ? On verra s'il vient », confiait Benzema. Et les déclarations se multiplient entre les deux camps…

Mbappé encense Benzema