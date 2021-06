Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait déjà pris une terrible décision pour son avenir !

Publié le 12 juin 2021 à 23h10 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé laisse planer le doute pour son avenir, la presse espagnole persiste en indiquant que l’attaquant du PSG est bien décidé à rejoindre le Real Madrid, dès cet été.

Engagé avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a pas l’intention de clarifier sa situation durant l’Euro. RMC a en effet indiqué ce vendredi que l’international tricolore souhaitait rester focalisé sur les prochaines échéances de l’équipe de France, obligeant le PSG à se montrer patient. « Je n’ai pas forcément besoin d’aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse », a confié ce samedi Mbappé dans un entretien accordé à France Football . Une sortie qui fait réagir en Espagne.

Mbappé décidé à décliner les propositions du PSG ?