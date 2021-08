Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé applique les consignes du Real Madrid à la lettre ?

Publié le 16 août 2021 à 16h20 par La rédaction mis à jour le 16 août 2021 à 16h24

En Espagne, certains médias affirment que Mbappé veut toujours signer au Real et qu’il pourrait même demander son transfert très rapidement. Analyse.

Depuis plus d’un an, le10sport.com avait analysé que l’attitude de Kylian Mbappé au sujet de sa prolongation laissait à penser qu’il gagnait du temps afin d’arriver à un an de la fin de son contrat en juin 2021. En cela, l’attaquant parisien respectait scrupuleusement le plan de vol établi par le Real Madrid afin de forcer la main au PSG pour qu’il accepte le principe d’un transfert à un prix modéré pour éviter son départ libre en juin 2022.

Scénario écrit depuis longtemps

Tout ce scénario se confirme aujourd’hui, alors qu’en Espagne, plusieurs médias affirment que Kylian Mbappé pourrait demander son transfert vers le Real Madrid dans les prochains jours, sans tenir compte du projet sportif mis en place à Paris avec le recrutement XXL opéré ces dernières semaines. Si cette information se vérifiait, alors elle confirmerait que la partie était en fait jouée depuis plus d’un an entre le Real Madrid et Mbappé et que le Français n’a jamais vraiment eu l’intention de prolonger à Paris.