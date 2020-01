Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe a-t-il apporté des garanties au Real Madrid ?

Publié le 17 janvier 2020 à 2h10 par La rédaction

Selon certains médias espagnols, le président Florentino Pérez maintiendrait son cap pour juin 2021 pour Mbappe. Cela laisse certaines suppositions ouvertes… Analyse.

Selon le media espagnol OK Diario , Florentino Pérez garderait en tête une stratégie précise au sujet de Kylian Mbappe, à savoir attendre qu'il n'ait plus qu'un an de contrat, en juin 2021, pour lancer une offensive en direction du PSG, qui sera alors contraint de le vendre à un prix acceptable, à l'image de l'opération réalisée avec Eden Hazard. De la sorte, Pérez escompte aussi conserver une excellente relation avec le club de la capitale.

Si Pérez garde sa stratégie d'attente…

Cette stratégie contient cependant une inconnue, pour ne pas dire un point faible : si Mbappe se laisse convaincre par les arguments du PSG et décide de prolonger, tout le plan du président madrilène tombera à l'eau. Si Pérez maintient malgré tout cette stratégie, c'est qu'il a peut-être reçu des garanties du clan Mbappe que le joueur ne prolongerait en aucune façon avec Paris…